«Это будет преследовать меня всю жизнь». Хэмилтон рассказал о неудачном походе в туалет

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о затянувшейся подготовке к старту гонки Гран-при Бельгии. Хэмилтон рассказал, что он рад тому, что ему удалось успеть сходить в туалет. Однако, по словам британца, этот поход он запомнит на всю жизнь.
«Рад, что успел сходить в туалет. Хотя в том, в котором я был, кто-то оставил сумасшедшую бомбу. Худшая вещь на свете! Это будет преследовать меня всю жизнь», — приводит слова Хэмилтона известный журналист Адам Купер в своём «твиттере».
После одиннадцатого этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует как раз Хэмилтон. Российский пилот американской команды «Хаас» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Формуле-1, — пока не набрал ни одного очка и занимает в общем зачёте 20-е место.
Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал аварию пилота команды Серхио Переса, в которую он попал по пути на стартовую решётку в преддверии гонки Гран-при Бельгии.
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