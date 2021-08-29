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В ФИА разрешили Серхио Пересу стартовать с пит-лейна после аварии перед стартом ГП Бельгии

В ФИА разрешили Серхио Пересу стартовать с пит-лейна после аварии перед стартом ГП Бельгии
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес сможет стартовать в гонке Гран-при Бельгии, если гонка состоится. Гоночный директор ФИА Майкл Маси в беседе со спортивным директором «Ред Булл» Джонатаном Уитли подтвердил, что по правилам Перес имеет право вернуться в гонку, учитывая остановку её красным флагом и отсутствием старта гонки.

Напомним, гонка была остановлена красным флагом после двух прогревочных кругов.

Изначально дирекция гонки несколько раз отложила старт прогревочного круга, в итоге гонщики отправились на него за машиной безопасности с 25-минутным опозданием. После того, как пилоты проехали за пейс-каром два круга, Майкл Маси принял решение остановить гонку красным флагом.

Причиной остановки гонки стала плохая видимость из кокпитов гонщиков.

Гонка официально закончится в 19:00 по московскому времени, независимо от того, будет ли дан рестарт.

Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой можно, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

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