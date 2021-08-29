Доменикали ответил на призывы вернуть болельщикам деньги за Гран-при Бельгии

Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали ответил на призывы ряда пилотов, в частности Льюиса Хэмилтона, вернуть деньги за билеты болельщикам, которые были на трибунах в день гонки Гран-при Бельгии.
«Нет, я не поддерживаю это. К сожалению, гонки не было. Ты можешь заплатить за билет и потом получить такое. Без сомнений, организатор вместе с нами постарается проявить максимальное внимание по отношению к болельщикам. Моё послание зрителям простое: к сожалению, мы не контролируем время. Будь то два круга или ноль кругов, но деньги на организацию были потрачены. Гоночная дирекция делала максимум, чтобы провести гонку.
Нужно учитывать безопасность каждого, она очень важна. Я первый, кто расстроен, потому что люблю гонки, но бывают условия, когда ты не можешь что-либо сделать», — приводит слова Доменикали RaceFans.
- 29 августа 2021
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