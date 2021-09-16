Сало: Мазепин по скорости почти соответствует Шумахеру, пилотирует очень хорошо

Бывший финский пилот Формулы-1 Мика Сало поделился своим мнением о российском гонщике «Хааса» Никите Мазепине. После Гран-при Бахрейна, где россиянин попал в аварию сразу после старта, Сало заявлял, что Мазепин не соответствует уровню Формулы-1.

«На самом деле я говорил не совсем так. Ну и я высказывался после первого Гран-при, на котором его всё время разворачивало. Мы тогда ещё не знали, что их машина такая хреновая. Это просто ужасный автомобиль. Никита многое выучил за это время, сейчас он пилотирует очень хорошо. Всё гораздо лучше, чем было в первой гонке.

Инциденты между Миком и Никитой — это ненормально. Но когда твоя машина работает не слишком хорошо, то единственный, с кем ты можешь сражаться, — твой напарник. Они едут чуть ли не на три секунды медленнее, чем все остальные! Так что вполне логично, что и на трассе они почти всё время оказываются рядом друг с другом. Никита сейчас по скорости почти соответствует Мику, и поэтому они постоянно находят друг друга на трассе», — заявил Сало в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.