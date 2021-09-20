Ромен Грожан занял третье место на этапе IndyCar в Монтерее
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Бывший пилот Формулы-1, гонщик IndyCar Ромен Грожан занял третье место на Гран-при Монтерея. Сейчас 35-летний французский гонщик занимает 15-е место в общем зачёте.
IndyCar. Монтерей
1. Колтон Херта (Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian)
2. Алекс Палоу (Chip Ganassi)
3. Ромен Грожан (Dale Coyne Racing with Rick Ware Racing).
В пятницу, 17 сентября, Грожан в рамках съёмок шоу для телеканала NBC проехал два круга на машине безопасности вместе со своим напарником Эдом Джонсом в роли пассажира. Однако при возвращении в боксы у Ромена возникли проблемы с тормозами, и он врезался в барьер. На машине сработали подушки безопасности, пилоты были отправлены в медицинский центр, однако это не помешало их участию в Гран-при.
Новость по темеРомен Грожан попал в аварию на машине безопасности IndyCar
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