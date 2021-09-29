В «Уильямсе» рассказали о причинах быстрого прогресса команды

Руководитель «Уильямса» Йост Капито рассказал о причинах прогресса команды в последних гонках. Функционер отметил, что секрет не заключается в технических улучшениях болидов. Напомним, в пяти последних Гран-при «Уильямс» четыре раза попал в топ-10.



«Мы постоянно совершенствуемся и теперь работаем намного более сплочённо. Мы также изменили стратегию, подготовку к гонкам. Вдобавок наша команда стала более активной и агрессивной.



Как мне кажется, пару раз мы рисковали, выбирая шины в зависимости от погоды, и это сработало. Считаю, это демонстрирует, как хорошо в команде хорошо налажено взаимодействие. Удивительно, насколько это может сделать машину быстрее без реального улучшения её характеристик», – цитирует Капито Autosport.

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