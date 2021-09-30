Асфальт трассы Гран-при Турции обстреляли из водяных пушек

Асфальт трассы в пригороде Стамбула продолжают активно готовить к грядущему Гран-при Турции, который состоится с 8 по 10 октября. Напомним, в прошлом году гонщики подвергли критике плохое состояние дорожного покрытия.



«Мы регулярно информируем команды о том, какие изменения происходят на трассах предстоящих этапов. Это касается барьеров, ограждений, ворот — всего абсолютно. Также это могут быть участки, где было заменены участки дороги.



В Турции покрытие обстреляли водяными пушками, это отличный способ повысить сцепление. Такая обработка проводится регулярно. Ранее мы видели подобные меры в Сингапуре. Там трасса идёт по обычным городским дорогам, где приходится регулярно менять асфальт», — цитирует Маси Motorsport.