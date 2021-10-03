Турция может заполучить 10-летний контракт на проведение гонок Формулы-1
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Промоутер Гран-при Турции Формулы-1 Вурал Ак сообщил, что в стране предпринимают попытки заключить с руководством Формулы-1 10-летний контракт на проведение Гран-при «Королевских гонок».
«Мы стремимся к 10-летнему контракту. Поддержка нашего министерства туризма только усилит наши позиции в этом вопросе. Мы обсудим этот вопрос с генеральным директором Формулы-1 Доменикали на следующей неделе», — приводятся слова Вурала в «Твиттере» Motorsport.com Türkiye.
В этом году Гран-при Турции состоится с 8 по 10 октября.
Ранее сообщалось, что асфальт трассы в пригороде Стамбула активно готовили к грядущему этапу. В прошлом году пилоты подвергли критике плохое состояние дорожного покрытия гоночной трассы.
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