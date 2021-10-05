Бабба Уоллас впервые выиграл гонку NASCAR, принеся дебютную победу команде Майкла Джордана
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Единственный темнокожий гонщик в высшем дивизионе NASCAR Бабба Уоллас (23XIRacing) одержал свою дебютную победу в серии. 27-летний пилот выиграл гонку в Талладеге, которую перенесли на понедельник из-за дождя. Тем не менее, гонку всё равно пришлось остановить досрочно — гонщики проехали только 118 из 188 кругов, что не помешало Уолласу победить.
Уоллас стал первым темнокожим гонщиком за 58 лет, который выиграл этап NASCAR. Ранее это удавалось Уэнделу Скотту в 1963 году.
Любопытно, что победа также стала первой для команды 23XIRacing, совладельцем которой является легендарный баскетболист Майкл Джордан. Экс-звезда Национальной баскетбольной ассоциации владеет командой вместе со звездой NASCAR Дэнни Хэмлином.
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