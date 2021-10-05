Стало известно, когда «Мерседес» может заменить двигатель на болиде Льюиса Хэмилтона

Скорее всего, «Мерседес» предоставит своему пилоту Льюису Хэмилтону новый мотор перед гонкой Гран-при Мексики или Бразилии. Об этом сообщает Auto Motor und Sport со ссылкой на источники в команде.

Хэмилтон мог поменять двигатель во время ВТБ Гран-при России, где его главный конкурент в борьбе за титул нынешнего сезона, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, стартовал 20-м. Однако этого не произошло, потому что в команде верили в победу Льюиса в Сочи.

В «Мерседесе» рассматривают возможность поменять двигатель на болиде Хэмилтона на Гран-при Мексики или Бразилии, так как считают, что условия на них больше подходят для «Ред Булл». Если замена случится, Льюису придётся начать гонку с конца стартовой решётки.