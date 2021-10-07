«Хочу снова подняться на подиум». Серхио Перес — о задачах на Гран-при Турции

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес поделился ожиданиями от Гран-при Турции и рассказал, что надеется улучшить свои результаты.



«Я уверен в машине. Последнее время мы показывали неплохую скорость. Нужно всё сделать правильно, чтобы в квалификации добиться результата, которого заслуживает эта машина, а затем заработать много очков в гонке.



После Гран-при России мы много работали и выяснили, что пошло не так, а что было сделано верно. Кроме того, я много тренировался на симуляторе, так что мы хорошо готовы. С нетерпением жду семи оставшихся гонок и уверен, что нам улыбнётся удача. Мы хорошо выступаем, но теперь должны доказать это результатами в гонке. Я хочу снова подняться на подиум в этот уик-энд», — цитирует Переса Motorsport.

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