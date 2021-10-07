Льюис Хэмилтон вновь появился в необычном наряде в паддоке Формулы-1
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Пилот «Мерседеса», лидер чемпионата мира 2021 года Льюис Хэмилтон использовал необычный выбор одежды, прогуливаясь по паддоку Гран-при Турции. Хэмилтон известен своей любовью к эпатажным нарядам.
Фотографии можно посмотреть на официальной странице Мэтта Бишопа в «Твиттере».
Хэмилтон возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Льюиса 246,5 очка. Немного отстаёт пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (244,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» — Валттери Боттас (151).
Ранее сообщалось, что благотворительный фонд, организованный Хэмилтоном, планирует нанять 150 темнокожих учителей, которые будут преподавать в английских школах, где учатся дети малоимущих родителей.
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