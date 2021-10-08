В «Ред Булл» показали специальный дизайн комбинезонов, посвящённый прощанию с «Хондой»
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В команде Формулы-1 «Ред Булл» показали специальный дизайн комбинезонов, посвящённый прощанию с «Хондой». Пресс-служба команды предлагает поклонникам найти на комбинезонах Макса Ферстаппена и Серхио Переса имена гонщиков, написанные по-японски.
Посмотреть фото можно в официальном «инстаграме» Формулы-1.
Специальный дизайн комбинезонов посвятили прощанию с поставщиком силовых агрегатов «Хондой», для которого нынешний сезон станет последним в Формуле-1. Изначально комбинезоны хотели представить на домашнем для «Хонды» Гран-при Японии, но после его отмены из-за пандемии коронавируса было принято решение использовать их на этапе в Турции.
Ранее в «Ред Булл» показали особую ливрею в честь прощания с «Хондой».
Новость по темеВ «Ред Булл» показали особую ливрею в честь прощания с «Хондой»
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