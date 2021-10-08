В «Ред Булл» показали специальный дизайн комбинезонов, посвящённый прощанию с «Хондой»

В команде Формулы-1 «Ред Булл» показали специальный дизайн комбинезонов, посвящённый прощанию с «Хондой». Пресс-служба команды предлагает поклонникам найти на комбинезонах Макса Ферстаппена и Серхио Переса имена гонщиков, написанные по-японски.

Посмотреть фото можно в официальном «инстаграме» Формулы-1.

Специальный дизайн комбинезонов посвятили прощанию с поставщиком силовых агрегатов «Хондой», для которого нынешний сезон станет последним в Формуле-1. Изначально комбинезоны хотели представить на домашнем для «Хонды» Гран-при Японии, но после его отмены из-за пандемии коронавируса было принято решение использовать их на этапе в Турции.



Ранее в «Ред Булл» показали особую ливрею в честь прощания с «Хондой».