Сайнс отреагировал на неизбежный штраф в Турции

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о предстоящем старте с конца стартовой решётки в гонке Гран-при Турции из-за штрафа за превышение лимита по использованию силовых установок. Ранее сообщалось, что Карлос получит новый мотор на этапе в Стамбуле. В распоряжении испанского пилота будет спецификация двигателя, которую уже опробовал в Сочи его напарник Шарль Леклер.
«На самом деле это не так уж плохо. Надеюсь, новый мотор принесёт команде больше производительности. В общем, я не могу быть разочарован такой перспективой. Очевидно, за всё приходится платить, но у меня довольно хороший послужной список, когда я начинал последним и добивался при этом успеха.
Я нахожу это захватывающим, мне нечего терять. Я начну последним и смогу рискнуть больше обычного», — приводит слова Сайнса Racingnews365.
- 8 октября 2021
-
11:35
-
10:41
-
09:50
-
08:00
-
00:29
- 7 октября 2021
-
23:39
-
22:43
-
20:58
-
20:07
-
19:26
-
19:22
-
18:22
-
18:00
-
17:38
-
17:25
-
17:09
-
16:51
-
16:04
-
14:47
-
13:55
-
13:49
-
12:34
-
11:45
-
10:51
-
09:31
-
00:21
- 6 октября 2021
-
23:51
-
22:54
-
21:42
-
20:54
-
19:49
-
19:06
-
17:56
-
16:52
-
16:03