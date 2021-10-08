Сайнс отреагировал на неизбежный штраф в Турции

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о предстоящем старте с конца стартовой решётки в гонке Гран-при Турции из-за штрафа за превышение лимита по использованию силовых установок. Ранее сообщалось, что Карлос получит новый мотор на этапе в Стамбуле. В распоряжении испанского пилота будет спецификация двигателя, которую уже опробовал в Сочи его напарник Шарль Леклер.



«На самом деле это не так уж плохо. Надеюсь, новый мотор принесёт команде больше производительности. В общем, я не могу быть разочарован такой перспективой. Очевидно, за всё приходится платить, но у меня довольно хороший послужной список, когда я начинал последним и добивался при этом успеха.



Я нахожу это захватывающим, мне нечего терять. Я начну последним и смогу рискнуть больше обычного», — приводит слова Сайнса Racingnews365.

Новость по теме Карлос Сайнс: хочу, чтобы в 2022 году мы с Фернандо Алонсо боролись за победы и подиумы