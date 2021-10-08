Мазепин поделился первым опытом выступлений на трассе Формулы-1 в Турции

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Турции Формулы-1. Во второй сессии на трассе «Истамбул-Парк» россиянин стал последним, уступив Мику Шумахеру две десятые секунды.
«Это было очень интересно, потому что для меня как новичка есть не так много европейских трасс, на которых я ещё не выступал. Я не был уверен, чего ожидать. Отзывы от других пилотов и то, что я читал в социальных сетях, гласили, что здесь было невероятно трудно пилотировать. Но с первого же выезда на трассу я подумал, что сцепление стало лучше. Здесь довольно специфическая конфигурация, необходимо попасть в ритм, и я наслаждался этим. Думаю, у нас может получиться хороший гоночный уик-энд», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».
- 8 октября 2021
-
18:40
-
18:05
-
17:28
-
17:18
-
16:07
-
15:54
-
15:05
-
14:47
-
14:38
-
14:29
-
14:16
-
13:21
-
12:34
-
11:51
-
11:35
-
10:41
-
09:50
-
08:00
-
00:29
- 7 октября 2021
-
23:39
-
22:43
-
20:58
-
20:07
-
19:26
-
19:22
-
18:22
-
18:00
-
17:38
-
17:25
-
17:09
-
16:51
-
16:04
-
14:47
-
13:55
-
13:49