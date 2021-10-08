Мазепин поделился первым опытом выступлений на трассе Формулы-1 в Турции

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Турции Формулы-1. Во второй сессии на трассе «Истамбул-Парк» россиянин стал последним, уступив Мику Шумахеру две десятые секунды.



«Это было очень интересно, потому что для меня как новичка есть не так много европейских трасс, на которых я ещё не выступал. Я не был уверен, чего ожидать. Отзывы от других пилотов и то, что я читал в социальных сетях, гласили, что здесь было невероятно трудно пилотировать. Но с первого же выезда на трассу я подумал, что сцепление стало лучше. Здесь довольно специфическая конфигурация, необходимо попасть в ритм, и я наслаждался этим. Думаю, у нас может получиться хороший гоночный уик-энд», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».