Норрис — о состоянии трассы в Турции: это словно другой автодром

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о состоянии трассы Гран-при Турции.



«Ситуация сильно отличается от того, что было в прошлом году. Похоже, что мы стали на пять или шесть секунд быстрее. Такое ощущение, что это другой автодром. Это классно — нас ждёт хороший вызов», — приводит слова Ландо Норриса Autosport.



В 2020 году, после возвращения Турции в календарь чемпионата Формулы-1, организаторы гонки полностью переложили асфальт, и из-за нового дорожного полотна пилоты на протяжении всего уик-энда испытывали проблемы со сцеплением с трассой. В нынешнем сезоне таких проблем нет, поскольку асфальт, уложенный в 2020-м «прикатался».



Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что из-за изменения условий трассы в команде не попали в настройки на машине Макса Ферстаппена.

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