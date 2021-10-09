Риккардо прокомментировал слабое выступление в квалификации Гран-при Турции

Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо прокомментировал только 16-й результат в квалификации Гран-при Турции Формулы-1 на трассе «Истамбул-парк».
«Очевидно, я не там, где мы хотим быть. Трасса последовательно подсыхала, все продолжали прибавлять на последнем круге. Мы не сделали такой большой шаг вперёд на втором комплекте «софта». В этот уик-энд нам на мягких шинах приходится нелегко, так что просто не повезло оказаться так низко на стартовой решётке. Мы найдём способ отыграться завтра и попробуем понять шины «софт» чуть лучше.
Вероятно, помимо прочего, нам немного не повезло с таймингом: были жёлтые флаги в первом повороте, из-за чего мы немного вышли из ритма. Но мы уже отошли от всего этого и теперь будем готовиться к гонке», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Макларена».
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