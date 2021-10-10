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Мик Шумахер ответил на вопрос о причинах хорошего выступления на Гран-при Турции

Мик Шумахер ответил на вопрос о причинах хорошего выступления на Гран-при Турции
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Немецкий пилот команды «Хаас» Мик Шумахер высказался о своём выступлении на Гран-при Турции, ответив на вопрос, почему в Стамбуле у него многое получается.

«Не знаю, сейчас сложно ответить на этот вопрос. Вероятно, это потребует некоторого анализа после выходных. Но мне кажется, что это может быть связано с тем, что местная трасса всё ещё остаётся новой для большинства команд. Мы не ездили здесь какое-то время, за исключением прошлого года. Может быть, это просто сближает гонщиков, как и все команды в целом. Кто знает? Честно говоря, мне просто нравится, что всё именно так», — приводит слова Шумахера Racingnews365.

Квалификацию Гран-при Турции, которая состоялась вчера, 9 октября, Шумахер закончил на 14-й позиции.

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