Льюис Хэмилтон высказался о лишении 102-го поула в карьере после штрафа за замену мотора

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон высказался о потере поул-позиции в гонке Гран-при Турции после штрафа за замену мотора. Хэмилтон выиграл квалификацию, но теперь на трассе в Стамбуле будет стартовать с 11-го места. Более того, поул, завоёванный им в квалификации этапа в Турции, не будет включён в его послужной список.



«Будет ли поул отражён в моём послужном списке? Нет — эх, чёрт. Ну да ладно. Не думаю, что штраф должен обязательно на это влиять, но, честно говоря, мне всё равно», — приводит слова Хэмилтона официальный сайт ФИА.



Напомним, Хэмилтон возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Льюиса 246,5 очка. Немного отстаёт пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (244,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (151).

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