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Ферстаппен выразил сомнение, что темпа «Ред Булл» хватит, чтобы выиграть гонку ГП Турции

Ферстаппен выразил сомнение, что темпа «Ред Булл» хватит, чтобы выиграть гонку ГП Турции
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил сомнение, что австрийская команда будет в состоянии одержать победу в гонке Гран-при Турции Формулы-1. Даже несмотря на штраф, полученный гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном за замену мотора. Хэмилтон будет стартовать 11-м.

«Нет, вряд ли. Но мы, конечно, просто попытаемся делать всё возможное. Посмотрим, что у нас в итоге получится», — приводит слова Ферстаппена Crash.net

Начало гонки Гран-при Турции запланировано на 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию, следить за ходом можно, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой:

Формула-1. Гран-при Турции — 2021. Онлайн-трансляция гонки

Ранее Хэмилтон высказался о лишении 102-го поула в карьере после штрафа за замену двигателя.

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