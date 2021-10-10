Ферстаппен выразил сомнение, что темпа «Ред Булл» хватит, чтобы выиграть гонку ГП Турции

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил сомнение, что австрийская команда будет в состоянии одержать победу в гонке Гран-при Турции Формулы-1. Даже несмотря на штраф, полученный гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном за замену мотора. Хэмилтон будет стартовать 11-м.



«Нет, вряд ли. Но мы, конечно, просто попытаемся делать всё возможное. Посмотрим, что у нас в итоге получится», — приводит слова Ферстаппена Crash.net



Начало гонки Гран-при Турции запланировано на 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию, следить за ходом можно, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой:



Формула-1. Гран-при Турции — 2021. Онлайн-трансляция гонки



Ранее Хэмилтон высказался о лишении 102-го поула в карьере после штрафа за замену двигателя.

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