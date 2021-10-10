Гасли — о штрафе за контакт с Алонсо: не знаю, мог ли я куда-то ещё поехать

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал контакт с Фернандо Алонсо на старте гонки Гран-при Турции. За то, что Гасли развернул болид «Альпин», он получил пять штрафных секунд.



«Был контакт. Я ещё не смотрел видео. У меня всё было плотно с Серхио, который ехал с внутренней стороны, а снаружи был Фернандо. Так что места было не так много. Контакт был, да, и я получил штраф. Не знаю, было ли это решение верным или нет. Мне нужно сначала посмотреть видео.



Мы знаем, что обычно получается не очень, когда в одном месте несколько машин. Не знаю, мог ли я куда-то ещё поехать. Но всё это непросто. Это первый поворот, и тут высокий шанс, что что-то может произойти. Не хочу вовлекаться в подобные аварии, которые портили бы мою гонку. Я просто старался держаться между двумя машинами. Но да, места у меня особо не было», — приводит слова Гасли RaceFans.

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