Пьер Гасли подвёл итоги Гран-при Турции и принёс извинения Фернандо Алонсо

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал итоги Гран-при Турции. Гасли закончил гонку на шестой строчке.
«Я очень рад снова вернуться в топ-6. Думаю, сегодня мы провели одну из лучших гонок в сезоне, особенно если принять во внимание сложные условия. Отлично, что, несмотря на пятисекундный штраф, я финишировал всего в 10 секундах от подиума.
Инцидент в первом повороте стал следствием неудачного стечения обстоятельств – я оказался зажат между машинами Серхио Переса и Фернандо Алонсо. Мы немного соприкоснулись, но этого оказалось достаточно, чтобы Алонсо развернуло. Поэтому хочу извиниться перед Фернандо.
У меня была отличная скорость, я остался доволен темпом машины. Приятно, что мы вновь были быстры», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».
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