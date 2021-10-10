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Перес — Ферстаппену после Гран-при Турции: ты должен мне текилу!

Перес — Ферстаппену после Гран-при Турции: ты должен мне текилу!
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Гонщик команды Формулы-1 «Ред Булл» Серхио Перес поделился впечатлениями от Гран-при Турции, где он занял третье место. Вторым стал партнёр Переса по команде — Макс Ферстаппен.

«Этот подиум особенный, потому что гонка была очень непростой. В целом она была крайне утомительной, что делает меня ещё более счастливым. Я давно не был на подиуме, хотя в последних гонках вполне мог там оказаться.

Защищаться от Льюиса было необыкновенно сложно. Думаю, в тот момент у него была самая быстрая машина в пелотоне, а у меня наоборот — медленная из-за изношенных шин. Мне было очень важно удерживать его позади, это имело большое значение для команды. Это была отличная битва», — резюмировал гонщик.

Также Перес вмешался в интервью Ферстаппена, заявив коллеге: «Ты должен мне текилу!». Макс согласился и спросил, должен ли он отдать текилу до или после Гран-при Мексики. Перес ответил, что текила будет ему нужна после гоночного уик-энда.

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