Цунода — о сдерживании Хэмилтона на Гран-при Турции: я хотел, чтобы победил Ферстаппен

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода поделился впечатлениями от Гран-при Турции и прокомментировал своё противостояние с Льюисом Хэмилтоном. Японский гонщик на протяжении нескольких кругов не позволял пилоту «Мерседеса» обойти себя.



«Я хотел, чтобы Макс выиграл, ведь это последний совместный сезон «Ред Булл» и «Хонды». Поэтому старался как можно дольше держать Хэмилтона за собой — не знаю, сколько кругов я его сдерживал. Хотел продержаться подольше, но не получилось.



Думаю, я слишком сильно нагрузил шины в начале гонки, когда боролся с Хэмилтоном. После этого держать хороший темп было сложно. К тому же я вообще ничего не видел в зеркалах заднего вида из-за влаги. Подумал, что прямо позади меня машина соперника, перестарался с атакой — и меня развернуло. И это испортило мою гонку. У нас был шанс заработать очки — жаль, что нам не удалось», — цитирует японского гонщика RaceFans.

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