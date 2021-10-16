Льюис Хэмилтон отреагировал на возможный штраф из-за замены ещё одного мотора

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мыслями о возможной необходимости заменить на своём болиде ещё один мотор и, как следствие, отбыть полагающийся из-за этого штраф. Ранее такую вероятность допустил руководитель автоспортивного подразделения немецкой команды Тото Вольф.

«Ещё один двигатель? На самом деле я не придаю этому никакого значения, беспокоиться об этом — не моя работа», — приводит слова Хэмилтона PlanetF1.

На Гран-при Турции на автомобиль Хэмилтона поставили четвёртый мотор, вследствие чего он потерял 10 позиций на стартовой решётке и, победив в квалификации, стартовал 11-м. В гонке Льюис стал пятым.

Хэмилтон также признался, что не чувствует никакого давления в связи с борьбой за титул Формулы-1 нынешнего сезона, которую он ведёт с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.