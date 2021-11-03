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Кими Райкконен заявил, что «Альфа Ромео» намерена бороться за очки на Гран-при Мексики

Кими Райкконен заявил, что «Альфа Ромео» намерена бороться за очки на Гран-при Мексики
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Финский пилот команды «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился ожиданиями от Гран-при Мексики, подчеркнув, что надеется там побороться за очки.

«Мы надеемся, что сможем набрать очки в Мексике: мы были очень близки к этому в последней паре гонок, поэтому наш темп должен позволить нам вести борьбу, но, как всегда, всё будет зависеть от того, как всё сложится в этот уик-энд.

Местная трасса очень скользкая, там легко ошибиться, особенно в квалификации. Особенно важной будет суббота. После длинных прямых какие-то возможности для обгона есть, но в других местах трассы сделать это очень сложно, так как в среднем секторе она становится узкой и извилистой», — приводит слова Райкконена пресс-служба Альфа Ромео».

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