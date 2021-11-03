Источник: сразу три пилота получат штрафы за замену мотора на Гран-при Мексики

Как сообщает издание Auto, Motor und Sport, сразу три гонщика получат штрафы на стартовой решётке Гран-при Мексики из-за замены моторов. По имеющейся информации, на замену двигателей придётся пойти пилотам Эстебану Окону («Альпин»), Лэнсу Строллу («Астон Мартин») и Ландо Норрису («Макларен»).



Отметим, особый удар возможный штраф нанесёт Ландо Норрису, который сейчас занимает пятое место в общем зачёте. Окон и Стролл занимают 11-ю и 13-ю строчку соответственно.



Формула-1. Общий зачёт



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 287.5 очков

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 275.5

3. Валттери Боттас («Мерседес») – 185

4. Серхио Перес («Ред Булл») – 150

5. Ландо Норрис («Макларен») – 149

6. Шарль Леклер («Феррари») – 128

7. Карлос Сайнс («Феррари») – 122.5

8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 105

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 74

10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 58

11. Эстебан Окон («Альпин») – 46

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 36

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 26

14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 20

15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16

16. Николас Латифи («Уильямс») – 7

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 6

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 1

19. Мик Шумахер («Хаас») – 0

20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0

21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.

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