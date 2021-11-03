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Источник: сразу три пилота получат штрафы за замену мотора на Гран-при Мексики

Источник: сразу три пилота получат штрафы за замену мотора на Гран-при Мексики
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Как сообщает издание Auto, Motor und Sport, сразу три гонщика получат штрафы на стартовой решётке Гран-при Мексики из-за замены моторов. По имеющейся информации, на замену двигателей придётся пойти пилотам Эстебану Окону («Альпин»), Лэнсу Строллу («Астон Мартин») и Ландо Норрису («Макларен»).

Отметим, особый удар возможный штраф нанесёт Ландо Норрису, который сейчас занимает пятое место в общем зачёте. Окон и Стролл занимают 11-ю и 13-ю строчку соответственно.

Формула-1. Общий зачёт

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 287.5 очков
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 275.5
3. Валттери Боттас («Мерседес») – 185
4. Серхио Перес («Ред Булл») – 150
5. Ландо Норрис («Макларен») – 149
6. Шарль Леклер («Феррари») – 128
7. Карлос Сайнс («Феррари») – 122.5
8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 105
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 74
10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 58
11. Эстебан Окон («Альпин») – 46
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 36
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 26
14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 20
15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16
16. Николас Латифи («Уильямс») – 7
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 6
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 1
19. Мик Шумахер («Хаас») – 0
20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0
21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.

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