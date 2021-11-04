Хельмут Марко рассказал, считает ли «Ред Булл» фаворитами в Мексике и Бразилии

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко выразил мнение, что его команда будет фаворитом на Гран-при Мексики и Гран-при Бразилии.
«Победа в Остине была невероятно важна с моральной точки зрения. В трёх последних гонках мы заработали больше очков, чем рассчитывали. Мы предполагали, что наберём примерно равное число очков с «Мерседесом», но теперь у нас есть лидерство в 12 очков. Тем более мы являемся в определённой степени фаворитами на трассах в Мексике и Бразилии.
По мощности двигателя мы уступаем «Мерседесу», что, вместе с особой конструкцией задней подвески, даёт им заметное преимущество на прямых. Разница в эффективности машины зависит от многих факторов, но того преимущества, которое у нас было, начиная с Гран-при Франции, больше нет», — цитирует Марко Auto Motor und Sport.
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