Никита Мазепин организовал товарищеский футбольный матч «Хааса» с мексиканским клубом

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин во время Гран-при Мексики организовал футбольный матч с участием членов своей команды. Противостоял «Хаасу» местный клуб «Атланте». Соответствующие фотографии были размещены на странице «Хааса» в «Инстаграме».
Фотографии можно посмотреть на странице «Хааса» в «Инстаграме».
С комментарием по случаю футбольного матча выступил сам Никита.
«Потрясающая ночь с членами команды «Хаас»: парнями и девушками, принявшими участие в футбольном матче. Теперь нас ждёт гонка. Хотел бы также сказать большое спасибо за помощь моим мексиканским друзьям», — написал Мазепин на своей странице в «Инстаграме».
Ранее руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о недовольстве Мазепина тактикой, которую американский гоночный коллектив избрал в квалификации Гран-при Мексики.
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