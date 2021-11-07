Никита Мазепин организовал товарищеский футбольный матч «Хааса» с мексиканским клубом

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин во время Гран-при Мексики организовал футбольный матч с участием членов своей команды. Противостоял «Хаасу» местный клуб «Атланте». Соответствующие фотографии были размещены на странице «Хааса» в «Инстаграме».

Фотографии можно посмотреть на странице «Хааса» в «Инстаграме».

С комментарием по случаю футбольного матча выступил сам Никита.

«Потрясающая ночь с членами команды «Хаас»: парнями и девушками, принявшими участие в футбольном матче. Теперь нас ждёт гонка. Хотел бы также сказать большое спасибо за помощь моим мексиканским друзьям», — написал Мазепин на своей странице в «Инстаграме».

Ранее руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о недовольстве Мазепина тактикой, которую американский гоночный коллектив избрал в квалификации Гран-при Мексики.