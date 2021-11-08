Кайл Ларсон стал чемпионом NASCAR. Видео победного финиша

Пилот Hendrick Motorsports Кайл Ларсон выиграл финальную гонку сезона NASCAR, добыв чемпионский титул. 29-летний пилот впервые в карьере стал чемпионом серии. Второе место завоевал финишировал Мартин Труэкс, третьим стал Дэнни Хэмлин.
Решающим эпизодом гонки стали массовые пит-стопы под жёлтыми флагами за 27 кругов до финиша: механики Ларсона сработали максимально быстро, выпустив Кайла на трассу лидером гонки.
Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте NASCAR в «Твиттере».
Любопытно, что Кайл пропустил прошлый сезон. Он был дисквалифицирован за расистское высказывание, которое произнес во время одной из виртуальных гонок в апреле. На следующий день после инцидента гонщик принес извинения в соцсетях, но его реабилитировали только через несколько месяцев.
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