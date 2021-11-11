«Важно, какой будет погода». Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Бразилии

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Бразилии, отметив, что большое влияние на расстановку сил может оказать погода.
«Сложно сказать, насколько конкурентоспособными мы будем в Бразилии. В 2019 году мы там победили, но конкуренция была плотной на протяжении всей гонки – сейчас я ожидаю чего-то в этом духе. Важно, какой будет погода, поскольку она может оказать большое влияние на расстановку сил.
Как правило, я успешно выступаю в спринте, но затем в гонках у меня плохие результаты. Попробую изменить эту тенденцию.
Отставание в Кубке конструкторов сократилось до одного очка? Победа будет многое значить для команды. Мы стремимся преуспеть в обоих зачётах, очень хорошо, что отставание сократилось. Перес был в огне на протяжении нескольких последних Гран-при. Сейчас мы просто идём от гонки к гонке, нужно постепенно двигаться вперёд», — цитирует Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».
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