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Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
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Сегодня, 10 декабря, на стационарной трассе «Яс Марина» состоятся пятничные тренировки 22-го этапа сезона-2021 Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби. Первая сессия свободной практики стартует в 12:30 по московскому времени, вторая начнётся в 16:00.

После 21-го этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин пока не набрал ни одного очка и занимает 21-ю позицию.

«Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Абу-Даби Формулы-1

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Абу-Даби Формулы-1

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