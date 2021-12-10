«Чувства смешанные». Боттас подытожил свои пять лет в команде «Мерседес»

Финский гонщик команды «Мерседес» Валттери Боттас подвёл итог своего пятилетнего выступления в Формуле-1 за немецкую команду.
«Очевидно, что когда я пришёл в команду в 2017 году, то единственное, о чём я думал, это выиграть чемпионат, но этого не произошло», — передал его слова портал Crаshnet.
С другой стороны, финн отметил и несколько положительных моментов.
«Но мне нужно фокусироваться на позитивных моментах, я сильно вырос как гонщик и как человек, я многому научился с этой командой, и мы вместе добились довольно крутых результатов, так что есть много положительных моментов. Думаю, что в этом спорте никогда нельзя быть полностью удовлетворённым. Но за пять лет я кое-чего достиг, и уверен, что это поможет мне в будущем», — заявил Боттас перед заключительным этапом Формулы-1 этого сезона, Гран-при Абу-Даби, который пройдет с 10 по 12 декабря.
Ряды команды «Мерседес» финн пополнил в 2017 году. Со следующего сезона Формулы-1 Боттас будет выступать за «Альфа Ромео».
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