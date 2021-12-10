Журналист Ф-1 рассказал, в каком случае «Мерседес» может заменить мотор на авто Хэмилтона

Обозреватель Sky Sports Тед Кравиц поделился мыслями о целесообразности для «Мерседеса» заменить двигатель на болиде пилота команды Льюиса Хэмилтона. Такая замена, напомним, приведёт к потери Льюисом пяти мест на стартовой решётке воскресной гонки.
«Чего «Мерседес» боится больше всего? Того, что Макс Ферстаппен выбьет Льюиса Хэмилтона и выиграет чемпионат. Я действительно не вижу чего-то ещё, чего они должны опасаться. У них есть комплект, который на данный момент кажется самым быстрым, они сделали хет-трик в последних трёх гонках, и у них есть возможность установить новый силовой агрегат.
Замена двигателя возможна, ведь чего «Ред Булл» боится больше всего? Видеть «Мерседес», каким он предстал в Бразилии, то есть почти непобедим. И это не мои слова, а Кристиана Хорнера.
Конечно, это риск. Однако очевидное преимущество от нового силового агрегата очень велико. Когда он свеж, то мощность его просто колоссальна. А кроме того, это исключает любую возможность, что Льюис и Макс сойдутся бок о бок на первом повороте или просто в ходе оставшейся части гонки. Не думаю, что вероятность велика, но мне кажется, что увиденное во время свободной практики в пятницу может повлиять на решение «Мерседеса». Если будет похоже, что у Ферстаппена есть преимущество, то они, возможно, и подумают о новом силовом агрегате», — приводит слова Кравица PlanetF1.
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