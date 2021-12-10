В «Мерседесе» выступили с заявлением о возможной замене двигателя на болиде Хэмилтона

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал, в каком случае команда может принять решение произвести замену мотора на болиде пилота команды Льюиса Хэмилтона.



«Это не входит в наши планы. Если мы предпримем такой шаг, значит, что-то пошло не так. Да, это произойдёт только в случае возникновения какой-то большой проблемы. Но даже тогда это не будет нашим планом «А», — приводит слова Шовлина Racingnews365 со ссылкой на Sky Sports.



Перед финальным Гран-при сезона возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок» голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». На счету Макса 369,5 очка. На втором месте Хэмилтон с тем же количеством баллов. Британец уступает Ферстаппену первое место лишь из-за меньшего числа побед в сезоне. Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (218).

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