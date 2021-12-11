Хэмилтон обратился к Боттасу перед его заключительной гонкой в составе «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон обратился к партнёру Валттери Боттасу, который по окончании этого сезона завершает выступление в составе команды.
«Мы вместе прошли этот долгий путь. Давай сделаем это в последний раз для всей нашей команды!», — написал Хэмилтон в своём «твиттере».
Публикация доступна в «твиттере» Льюиса Хэмилтона.
Боттас провёл в Формуле-1 11 сезонов, пять из которых находился в составе «Мерседеса». Он дважды становился вице-чемпионом первенства и однажды завершил сезон на третьем месте. По итогам этого года он также станет третьим.
Напомним, в нынешнем сезоне Формулы-1 перед финальным Гран-при Макс Ферстаппен имеет столько же баллов в общем зачёте пилотов, сколько и Хэмилтон, однако опережает британца за счёт большего количества побед.
- 11 декабря 2021
-
09:35
-
09:00
-
08:00
-
01:12
-
00:48
- 10 декабря 2021
-
23:57
-
22:51
-
21:50
-
20:53
-
20:20
-
19:46
-
19:27
-
19:05
-
18:55
-
18:05
-
17:49
-
17:46
-
17:21
-
17:01
-
16:55
-
16:38
-
15:54
-
15:28
-
15:26
-
14:42
-
14:35
-
14:25
-
13:31
-
12:44
-
11:36
-
11:07
-
10:07
-
10:00
-
09:15
-
09:00