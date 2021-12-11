Хэмилтон обратился к Боттасу перед его заключительной гонкой в составе «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон обратился к партнёру Валттери Боттасу, который по окончании этого сезона завершает выступление в составе команды.

«Мы вместе прошли этот долгий путь. Давай сделаем это в последний раз для всей нашей команды!», — написал Хэмилтон в своём «твиттере».

Публикация доступна в «твиттере» Льюиса Хэмилтона.

Боттас провёл в Формуле-1 11 сезонов, пять из которых находился в составе «Мерседеса». Он дважды становился вице-чемпионом первенства и однажды завершил сезон на третьем месте. По итогам этого года он также станет третьим.



Напомним, в нынешнем сезоне Формулы-1 перед финальным Гран-при Макс Ферстаппен имеет столько же баллов в общем зачёте пилотов, сколько и Хэмилтон, однако опережает британца за счёт большего количества побед.