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Фернандо Алонсо раскритиковал Майкла Маси за излишнюю мягкость

Фернандо Алонсо раскритиковал Майкла Маси за излишнюю мягкость
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Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо раскритиковал слишком мягкие действия гоночного директора Формулы-1 Майкла Маси после квалификации Гран-при Абу-Даби, в которой пилоты мешали друг другу во время как быстрых кругов, так и прогревочных.

«К сожалению, у нас никого нет, кто бы это контролировал. Гоночный директор слишком мягок, а если ты позволяешь нам играть на прогревочных кругах, то всегда будет беспорядок. Нам нужен арбитр, который защищал бы нас, а у нас сейчас его нет, и это плохо.

Нужно чётче определить, что правильно, а что — нет. Всё должно быть яснее и понятнее: вот это — штраф, а это — нет. В футболе если кто-то хватает тебя, то ставят пенальти и показывают красную карточку. А у нас судьи сомневаются, показывать ли жёлтую карточку или красную. Поэтому мы продолжаем повторять прежние плохие вещи», — приводит слова Алонсо Motorsport.

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