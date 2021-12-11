Фернандо Алонсо раскритиковал Майкла Маси за излишнюю мягкость

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо раскритиковал слишком мягкие действия гоночного директора Формулы-1 Майкла Маси после квалификации Гран-при Абу-Даби, в которой пилоты мешали друг другу во время как быстрых кругов, так и прогревочных.
«К сожалению, у нас никого нет, кто бы это контролировал. Гоночный директор слишком мягок, а если ты позволяешь нам играть на прогревочных кругах, то всегда будет беспорядок. Нам нужен арбитр, который защищал бы нас, а у нас сейчас его нет, и это плохо.
Нужно чётче определить, что правильно, а что — нет. Всё должно быть яснее и понятнее: вот это — штраф, а это — нет. В футболе если кто-то хватает тебя, то ставят пенальти и показывают красную карточку. А у нас судьи сомневаются, показывать ли жёлтую карточку или красную. Поэтому мы продолжаем повторять прежние плохие вещи», — приводит слова Алонсо Motorsport.
- 11 декабря 2021
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