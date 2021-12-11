Риккардо избежал штрафа за блокировку Алонсо. Фернандо ждал штрафа в три позиции

Стюарды Гран-при Абу-Даби Формулы-1 рассмотрели спорный эпизод с участием пилота «Макларена» Даниэля Риккардо и представителя «Альпин» Фернандо Алонсо в квалификации Гран-при Абу-Даби. Испанец посчитал, что австралиец помешал ему в последнем повороте.
Судьи посчитали, что Риккардо не допустил помехи или, тем более, необязательной помехи по отношению к Алонсо, тем более что Даниэль и ехавшие впереди него пилоты в том числе снизили скорость из-за двойных жёлтых флагов.
Интересно, что при этом Фернандо ранее высказал предположение, что Риккардо обязательно получил штраф: «Это ошибка «Макларена». Команды или самого пилота. Потому что даже если есть сильный трафик на круге выезда из боксов, то нужно подвинуться, когда подъезжает быстрая машина. А он не подвинулся. В Австрии Феттель получил потерю трёх мест на решётке, так что я ожидаю, что Даниэль потеряет три места минимум. Я думаю, что стартую девятым, но посмотрим».
- 11 декабря 2021
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