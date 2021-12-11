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Хэмилтон ответил, мог ли «Мерседес» повторить тактику «Ред Булл» со слипстримом

Хэмилтон ответил, мог ли «Мерседес» повторить тактику «Ред Булл» со слипстримом
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что его команда, в отличие от «Ред Булл», даже не рассматривала вариант, при котором в конце квалификации Гран-при Абу-Даби Валттери Боттас обеспечит британцу слипстрим — так, как это сделал Серхио Перес по отношению к Максу Ферстаппену.

«Нет, мы такое не обсуждали. Мы никогда в жизни такого не делали. Мы работаем как команда, и Валттери нужно было как можно лучше выполнить работу для себя самого, чтобы мы оба оказались как можно выше. Мы никогда не обсуждали такое, не работали над таким сценарием, и я не считаю, что такое нужно было делать», — приводит слова Хэмилтона GPFans.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:22.109
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.371
3. Ландо Норрис («Макларен») +0.822
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0.838
5. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0.883
6. Валттери Боттас («Мерседес») +0.927
7. Шарль Леклер («Феррари») +1.013
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.111
9. Эстебан Окон («Альпин») +1.280
10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.300

Не прошли в третий сегмент:

11. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1:23.460
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1:24.043
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:24.066
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1:24.251
15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1:24.305

Не прошли во второй сегмент:

16. Николас Латифи («Уильямс») — 1:24.338
17. Джордж Расселл («Уильямс») — 1:24.423
18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1:24.779
19. Мик Шумахер («Хаас») — 1:24.906
20. Никита Мазепин («Хаас») — 1:25.685.

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