Мик Шумахер показал особенный дизайн шлема на финальный Гран-при сезона. Фото

Немецкий пилот «Хааса» Мик Шумахер разместил новый пост в своём «инстаграме», где показал подписчиками дизайн шлема на финальный Гран-при сезона Формулы-1.



«251 звезда олицетворяет великих и трудолюбивых людей команды «Хаас», — подписал фото Шумахер.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Мика Шумахера в «Инстаграме».

Напомним, гонка Гран-при Абу-Даби состоится сегодня, 12 декабря. Начало заезда запланировано на 16:00 по московскому времени. Общий зачёт пилотов «Королевских гонок» возглавляет голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». На счету Макса 369,5 очка. На втором месте Льюис Хэмилтон («Мерседес») с тем же количеством баллов. Британец уступает Ферстаппену первое место лишь из-за меньшего числа побед в сезоне. Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (218). Мик находится на 19-м месте, не набрав пока ни одного очка.