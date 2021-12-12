Никита Мазепин выступил с заявлением после заражения коронавирусом

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин, сдавший положительный тест на коронавирус, выступил со специальным обращением по этому поводу. Соответствующий текст Никита разместил в «сториз» своего «инстаграма».
«Всем привет! Жаль, но вынужден сообщить, что я сдал положительный тест на коронавирус. Чувствую себя отлично, но участия в сегодняшней гонке принять не смогу. Желаю всем своим товарищам по гонкам фантастического завершения сезона и благодарю всех за поддержку», — написал Мазепин.
Отметим, что Никита будет вынужден пропустить не только сегодняшнюю гонку, но и двухдневные постсезонные тесты 18-дюймовых шин «Пирелли», которые пройдут 14-15 декабря.
Выбери лучшего комментатора 2021 года! Голосование проходит совместно с Российской ассоциацией спортивных комментаторов на «Чемпионате» и в наших социальных сетях — VK и «Телеграм».
- 12 декабря 2021
-
13:03
-
12:34
-
12:00
-
11:48
-
11:23
-
11:15
-
11:00
-
10:21
-
09:00
-
09:00
-
08:00
-
00:59
-
00:03
- 11 декабря 2021
-
22:47
-
21:48
-
21:41
-
21:18
-
21:10
-
20:45
-
20:31
-
20:30
-
20:27
-
20:22
-
20:13
-
20:07
-
19:54
-
19:05
-
18:39
-
18:31
-
18:21
-
18:15
-
18:03
-
17:49
-
17:43
-
17:38