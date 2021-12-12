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Кто станет чемпионом Формулы-1: Ферстаппен или Хэмилтон?

Кто станет чемпионом Формулы-1: Ферстаппен или Хэмилтон?
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Сегодня, 12 декабря, на стационарной трассе «Яс Марина» состоится гонка финального этапа чемпионата Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби.

Перед решающим заездом общий зачёт пилотов «Королевских гонок» возглавляет голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». В активе Макса 369,5 очка. Второе место занимает пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон с тем же количеством баллов. Британец уступает Ферстаппену лишь из-за меньшего количества побед в сезоне. Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (218).

Так кто же станет чемпионом Формулы-1: Ферстаппен или Хэмилтон?

Начало гонки запланировано на 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой можно будет, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой:

Формула-1. Гран-при Абу-Даби — 2021. Онлайн-трансляция гонки.

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