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В финальной гонке сезона Формулы-1 Боттас выступит в комбинезоне в цветах финского флага

В финальной гонке сезона Формулы-1 Боттас выступит в комбинезоне в цветах финского флага
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас выступит комбинезоне, дизайн которого выполнен в цветах финского флага. Соответствующее фото было размещено пресс-службой немецкой команды на её официальной странице в «Инстаграме».

«Особый случай заслуживает особого костюма», — говорится в описании к фотографии.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице «Мерседеса» в «Инстаграме».

Перед решающим заездом общий зачёт пилотов «Королевских гонок» возглавляет голландец Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». В активе Макса 369,5 очка. На втором месте Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» с тем же количеством баллов. Британец уступает Ферстаппену первое место лишь из-за меньшего числа побед в сезоне. Боттас замыкает тройку лучших (218).

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