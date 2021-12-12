Вся команда «Мерседеса» вместе с Хэмилтоном примерила маски Боттаса. Фото
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Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас разместил забавное в фото на своей странице в «Твиттере», показав, как все сотрудники команды, включая гонщика Льюиса Хэмилтона, примеряют маски с его лицом. Напомним, Валттери по окончании нынешнего сезона Формулы-1 покинет «Мерседес» и перейдёт в «Альфа Ромео».
«Ещё один раз», — говорится в описании к фотографии.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице «Боттаса» в «Твиттере».
Фотографию можно посмотреть на официальной странице «Мерседеса» в «Инстаграме».
Ранее сообщалось, что в финальной гонке сезона Боттас выступит в комбинезоне, дизайн которого выполнен в цветах финского флага. Решающий заезд Гран-при Абу-Даби состоится сегодня, 12 декабря. Начало — в 16:00 мск.
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