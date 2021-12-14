Представитель Мазепина рассказал о самочувствии заболевшего коронавирусом гонщика

Официальный представитель российского гонщика «Хааса» Никиты Мазепина рассказал, как себя чувствует пилот, заразившийся коронавирусом. После положительного ПЦР-теста утром в воскресенье, 12 декабря, Мазепин ушёл на самоизоляцию и не принял участия в заключительной гонке сезона-2021 в Абу-Даби.



«Никита чувствует себя хорошо, болезнь проходит в лёгкой форме», — приводит слова официального представителя российского пилота «Спорт-экспресс».



Болезнь также помешала Мазепину принять участие в шинных тестах «Пирелли»: во вторник и среду боевые пилоты Ф-1 тестируют 18-дюймовые колёса, на которые чемпионат мира перейдёт в сезоне-2022. В составе «Хааса» Никиту заменит резервный гонщик бразилец Пьетро Фиттипальди.

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