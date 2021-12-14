Появилось видео прощания «Мерседеса» с Валттери Боттасом
Поделиться
Пресс-служба Формулы-1 в официальном «Твиттере» организации разместила видео, на кадрах которого демонстрируется прощание команды «Мерседес» со своим финским пилотом Валттери Боттасом. В следующем сезоне «Королевских гонок» Валттери будет выступать за «Альфа Ромео».
«Послушайте, как Валттери Боттас и «Мерседес» прощаются в Абу-Даби», — говорится в описании к видео.
Видеозапись можно посмотреть на странице Формулы-1 в «Твиттере». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
В финальной гонке Гран-при Абу-Даби Боттас занял шестое место. Победу праздновал голландец Макс Ферстаппен («Ред Булл», благодаря чему стал чемпионом Формулы-1 завершившегося сезона. Напарник Валттери, британец Льюис Хэмилтон финишировал вторым.
Комментарии
- 14 декабря 2021
-
23:12
-
22:27
-
21:11
-
19:48
-
19:05
-
18:30
-
18:18
-
17:52
-
16:40
-
15:56
-
15:42
-
14:48
-
13:58
-
13:51
-
13:48
-
13:41
-
13:03
-
12:54
-
12:32
-
12:02
-
11:01
-
09:48
-
00:58
- 13 декабря 2021
-
23:50
-
22:33
-
22:08
-
21:51
-
20:27
-
20:20
-
20:17
-
19:41
-
18:34
-
17:55
-
17:23
-
17:18
Партнерский контент