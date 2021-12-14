Появилось видео прощания «Мерседеса» с Валттери Боттасом

Пресс-служба Формулы-1 в официальном «Твиттере» организации разместила видео, на кадрах которого демонстрируется прощание команды «Мерседес» со своим финским пилотом Валттери Боттасом. В следующем сезоне «Королевских гонок» Валттери будет выступать за «Альфа Ромео».



«Послушайте, как Валттери Боттас и «Мерседес» прощаются в Абу-Даби», — говорится в описании к видео.

Видеозапись можно посмотреть на странице Формулы-1 в «Твиттере». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.





В финальной гонке Гран-при Абу-Даби Боттас занял шестое место. Победу праздновал голландец Макс Ферстаппен («Ред Булл», благодаря чему стал чемпионом Формулы-1 завершившегося сезона. Напарник Валттери, британец Льюис Хэмилтон финишировал вторым.