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Юрист считает, что у «Мерседеса» хороший шанс выиграть апелляцию по итогам ГП Абу-Даби

Юрист считает, что у «Мерседеса» хороший шанс выиграть апелляцию по итогам ГП Абу-Даби
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Команда Формулы-1 «Мерседес» имеет хорошие шансы на удовлетворение апелляции относительно решения стюардов Гран-при Абу-Даби. Об этом в интервью RaceFans сообщил специалист по разрешению нормативных и коммерческих споров Николас Бамбер. Напомним, оба протеста «Мерседеса» на результаты гонки были отклонены.

Юрист считает, что первоначальный запрет круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем позволение им это сделать, причём данное всего за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции, противоречит заявлению гоночного директора ФИА Майкла Маси, данному им в аналогичных обстоятельствах на Гран-при Айфеля-2020. Тогда Майкл сказал, что, согласно правилам, все круговые обязаны вернуться в один круг.

По словам Бамбера, это можно считать нарушением Международного спортивного кодекса.

Согласно правилам ФИА, у немецкой команды есть 96-часовое окно для подачи апелляции, половина которого уже прошла.

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