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Джордж Расселл показал прощальный подарок от Валттери Боттаса

Джордж Расселл показал прощальный подарок от Валттери Боттаса
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Новый гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл показал, какой прощальный подарок он получил от финского пилота Валттери Боттаса, на место которого он пришёл. Сам Боттас проведёт ближайшие три сезона в составе швейцарской команды «Альфа Ромео», где сменит чемпиона мира Кими Райкконена.

Боттас подарил Расселлу одну из масок со своим лицом, с которыми «Мерседес» устроил командную фотосессию в дни Гран-при Абу-Даби.

«Джорджу. Наслаждайся!» — оставил Боттас послание на маске.

«Что за человек! Спасибо, Валттери!» — прокомментировал подарок Расселл в своём «инстаграме».

«У нас были отличные результаты. Мы с Льюисом стали самыми успешными напарниками в истории Ф-1, так что отчасти обидно уходить — но, конечно, я с нетерпением жду будущего», — подвёл ранее итоги своего пребывания в «Мерседесе» Боттас.

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