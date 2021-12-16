Джордж Расселл показал прощальный подарок от Валттери Боттаса

Новый гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл показал, какой прощальный подарок он получил от финского пилота Валттери Боттаса, на место которого он пришёл. Сам Боттас проведёт ближайшие три сезона в составе швейцарской команды «Альфа Ромео», где сменит чемпиона мира Кими Райкконена.
Боттас подарил Расселлу одну из масок со своим лицом, с которыми «Мерседес» устроил командную фотосессию в дни Гран-при Абу-Даби.
«Джорджу. Наслаждайся!» — оставил Боттас послание на маске.
«Что за человек! Спасибо, Валттери!» — прокомментировал подарок Расселл в своём «инстаграме».
«У нас были отличные результаты. Мы с Льюисом стали самыми успешными напарниками в истории Ф-1, так что отчасти обидно уходить — но, конечно, я с нетерпением жду будущего», — подвёл ранее итоги своего пребывания в «Мерседесе» Боттас.
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