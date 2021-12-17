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Льюис Хэмилтон стал персоной года, но на торжественную церемонию не явился

Льюис Хэмилтон стал персоной года, но на торжественную церемонию не явился
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Семикратный чемпион мира Формулы-1, британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон удостоился звания «Персона года». Торжественная ежегодная церемония, организованная Международной автомобильной федерацией (ФИА), прошла в Париже. Сам Льюис на ней не присутствовал.

Видео можно посмотреть на странице ФИА в «Твиттере».

Премия «Новичок года» досталась юниору «Альпин» Оскару Пиастри, ставшему обладателем титула по итогам минувшего сезона Формулы-2. В номинации «Экшн года» победу праздновал гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо, которого отметили за его оборону от Льюиса Хэмилтона на Гран-при Венгрии.

Главным же событием торжественного вечера стала коронация чемпиона мира Формулы-1 2021 года, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Фото можно посмотреть на странице Макса Ферстаппена в «Твиттере».

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