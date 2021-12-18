«Мерседес» красиво попрощался с Боттасом на базе команды. Видео

Пресс-служба «Мерседеса» в официальном «Инстаграме» команды показала видео прощания с финским пилотом Валттери Боттасом. В следующем сезоне Валттери будет выступать за «Альфа Ромео».



«Стильно прощаемся с Валттери Боттасом», — говорится в описании к видео.

Видеозапись можно посмотреть на странице команды Формулы-1 «Мерседес» в «Инстаграме».

По итогам минувшего сезона «Королевских гонок» Боттас стал третьим в общем зачёте пилотов. На счету Валттери 226 очков. Титул достался голландскому гонщику команды «Ред Булл» Максу Ферстаппену. В решающем заезде сезона Макс опередил напарника Боттаса и своего главного конкурента, британца Льюиса Хэмилтона.



Ранее Боттас оценил период, проведённый в «Мерседесе».